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В Красноярском крае автомобиль на трассе улетел в кювет и загорелся

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Красноярск
08:14 28 Сентября 2022
происшествия, общество, в красноярском крае, дтп
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На трассе в Балахтинском районе Красноярского края в ДТП пострадал мужчина. Его автомобиль слетел с трассы и упал на крышу.

Инцидент произошел 27 сентября. Оказывается водитель остался жив и решил с помощью зажигалки осмотреть салон, но машина тут же загорелась из-за паров какой-то легковоспламеняемой жидкости. О данном происшествии сообщили сотрудники агентства ГО ЧС в Красноярском крае.

После получения сообщения о ДТП спасатели незамедлительно выбрались на место и потушили пожар. Мужчине на месте оказали первую медицинскую помощь и с ожогами первой и второй степени отвезли в районную больницу.

В Красноярском крае автомобиль на трассе улетел в кювет и загорелся

Фото: @t.me/krasgochs

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