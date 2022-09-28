В Красноярском крае автомобиль на трассе улетел в кювет и загорелся

На трассе в Балахтинском районе Красноярского края в ДТП пострадал мужчина. Его автомобиль слетел с трассы и упал на крышу.

Инцидент произошел 27 сентября. Оказывается водитель остался жив и решил с помощью зажигалки осмотреть салон, но машина тут же загорелась из-за паров какой-то легковоспламеняемой жидкости. О данном происшествии сообщили сотрудники агентства ГО ЧС в Красноярском крае.

После получения сообщения о ДТП спасатели незамедлительно выбрались на место и потушили пожар. Мужчине на месте оказали первую медицинскую помощь и с ожогами первой и второй степени отвезли в районную больницу.

Фото: @t.me/krasgochs