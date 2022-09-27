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Красноярские следователи передали в суд уголовное дело 34-летнего афериста, построившего "пирамиду"

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Красноярск
07:28 27 Сентября 2022
происшествия, общество, в россии, в красноярском крае, мошенник
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В Красноярске после долгого расследования передано в суд дело афериста, который выстроили финансовую пирамиду и смог убедить 18 человек в ней участвовать.

34-летний мужчина умело преподнёс своё дело, как социальный проект – регулятор финансовых потоков среди населения. И также уточнил, что работает он исключительно в интересах народа.

Чтобы стать участником надо было приобрести ценные бумаги и перевести деньги через платёжную систему. За 3 дня он пообещал выплатить 90 % от стоимости купленных бумаг, а уже после должна была последовать вторая выплата в размере стопроцентного кешбэка.

Доверчивые жители из 8 регионов России зарегистрировались в этой системе и потеряли в сумме 3,5 млн рублей. Обманутые граждане проживают в Красноярском крае, Московской, Самарской, Белгородской и Иркутской областях, а также в Башкирии, Хабаровске и Петербурге.

Отметим, что обязательства злоумышленник не выполнил, а деньги потратил на свои нужды.

Фото:  © Владимир Трефилов / РИА Новости

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