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Железногорская полиция спасла пенсионера на улице

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Красноярск
08:50 26 Сентября 2022
происшествия, общество, в красноярском крае, железногорск, пенсионеры
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В Красноярском крае в городе Железногорске сотрудники полиции спасли пенсионера, которому стало плохо на улице. 

О происшествии в Госавтоинспекции Железногорска рассказала горожанка. По её словам, в районе здания РЭО пожилой мужчина упал без сознания. Инспекторы Артем Петрухин, Эдуард Пчельников и Иван Михайлов тут же ринулись на помощь  и осмотрели пострадавшего. Ему оперативно оказали первую помощь и обеспечили покой. Параллельно вызвали медиков и позвонили в дежурную часть полиции.

Скорая медицинская помощь на месте происшествия проверила состояние жизненно важных органов и отвезли дедулю в больницу. До приезда медработников пострадавший успел поблагодарить полицейских.

В настоящее время жизни и здоровью пожилого мужчины ничего не угрожает.

Фото: @t.me/gibdd124

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