Железногорская полиция спасла пенсионера на улице

В Красноярском крае в городе Железногорске сотрудники полиции спасли пенсионера, которому стало плохо на улице.

О происшествии в Госавтоинспекции Железногорска рассказала горожанка. По её словам, в районе здания РЭО пожилой мужчина упал без сознания. Инспекторы Артем Петрухин, Эдуард Пчельников и Иван Михайлов тут же ринулись на помощь и осмотрели пострадавшего. Ему оперативно оказали первую помощь и обеспечили покой. Параллельно вызвали медиков и позвонили в дежурную часть полиции.

Скорая медицинская помощь на месте происшествия проверила состояние жизненно важных органов и отвезли дедулю в больницу. До приезда медработников пострадавший успел поблагодарить полицейских.

В настоящее время жизни и здоровью пожилого мужчины ничего не угрожает.

Фото: @t.me/gibdd124