Сотрудники ГИБДД Красноярского края устанавливают причины обрушения моста в Мотыгинском районе

Сотрудники ДПС из Красноярского края устанавливают обстоятельства инцидента в Мотыгинском районе, при котором разрушился мост.



Утром 25 сентября на 45 км автодороги «Мотыгино-Широкий Лог» под грузовым автомобилем «Мерседес» при переезде через реку Малая Слюдская произошло обрушение деревянного моста. Грузовиком управлял 44-летней водитель.

Из-за происшествия на мосту в Мотыгинском районе никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что возможно произошло нарушение весовых нагрузок. Ведь на этом мосту установлено «Ограничение массы в 20 тонн».

Из-за обрушения моста движение по автодороге «Мотыгино-Широкий лог» закрыто. На месте дежурят сотрудники ГИБДД и работают дорожники.

Фото: telegram-канал "ЧП Красноярск"