25 сентября
Красноярск
погода +10 °C
58.1
 
€ 56.48
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сотрудники ГИБДД Красноярского края устанавливают причины обрушения моста в Мотыгинском районе

Главная Происшествия
Красноярск
14:53 25 Сентября 2022
происшествия, общество, в красноярском крае, дтп, мост, обрушение
версия для печати Ico_print

Сотрудники ДПС из Красноярского края устанавливают обстоятельства инцидента в Мотыгинском районе, при котором разрушился мост.
 
Утром 25 сентября на 45 км автодороги «Мотыгино-Широкий Лог» под грузовым автомобилем «Мерседес» при переезде через реку Малая Слюдская произошло обрушение деревянного моста. Грузовиком управлял 44-летней водитель.

Сотрудники ГИБДД Красноярского края устанавливают причины обрушения моста в Мотыгинском районе

Из-за происшествия на мосту в Мотыгинском районе никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что возможно произошло нарушение весовых нагрузок. Ведь на этом мосту установлено «Ограничение массы в 20 тонн». 

Из-за обрушения моста движение по автодороге «Мотыгино-Широкий лог» закрыто. На месте дежурят сотрудники ГИБДД и работают дорожники.

Фото: telegram-канал "ЧП Красноярск"

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае разрушился автомобильный мост

В Красноярском крае разрушился автомобильный мост

25 Сентября 2022 г.
Информация о пострадавших во время обрушения автомобильного моста не поступала
Новости Красноярска: Жуткая авария произошла на проспекте Металлургов в Красноярске

Жуткая авария произошла на проспекте Металлургов в Красноярске

24 Сентября 2022 г.
В результате аварии оба водителя машин обратились за медицинской помощью
Новости Красноярска: В Красноярске загорелось заброшенное кафе на правом берегу

В Красноярске загорелось заброшенное кафе на правом берегу

24 Сентября 2022 г.
Огонь охватил 150 квадратных метров бывшего кафе
Новости Красноярска: В Красноярском крае минувшей ночью на пожаре погиб человек

В Красноярском крае минувшей ночью на пожаре погиб человек

21 Сентября 2022 г.
По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание
Новости Красноярска: Дело о гибели 14-летнего подростка в Канском районе взял на контроль глава СК РФ

Дело о гибели 14-летнего подростка в Канском районе взял на контроль глава СК РФ

20 Сентября 2022 г.
Прокуратура России также начала проверку по делу
Новости Красноярска: В Омске во время выступления циркачей произошел инцидент

В Омске во время выступления циркачей произошел инцидент

20 Сентября 2022 г.
Девушка упала с высоты около пяти метров
Новости компаний
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Алтайского края заплатил за экзамен по вождению 41 тыс. рублей и не сдал его

Житель Алтайского края заплатил за экзамен по вождению 41 тыс. рублей и не сдал его

22 Сентября 2022 г.
Молодой человек предстанет перед судом
Новости Красноярска: Житель Иркутской области получил штраф за оскорбление супруга начальницы

Житель Иркутской области получил штраф за оскорбление супруга начальницы

22 Сентября 2022 г.
Размер штрафа составил 5 000 рублей
Новости Красноярска: Представитель комитета по обороне дал разъяснение о частичной мобилизации

Представитель комитета по обороне дал разъяснение о частичной мобилизации

21 Сентября 2022 г.
Рассказываем, кого не призовут
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru