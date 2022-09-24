Жуткая авария произошла на проспекте Металлургов в Красноярске

На проспекте Металлургов на левом берегу Красноярска после столкновения двух автомобилей, один из них перелетел через ограждение и повис на нем.

Как сообщают очевидцы ДТП, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Они устанавливают все обстоятельства аварии в Советском районе Красноярска.

Стало известно, что столкновение двух автомобилей случилось у дома №4 на проспекте Металлургов. Шофер автомобиля "Фольцваген", когда поворачивал налево не стал предоставлять преимущество автомобилю "Тойота", который ехал из Центрального района.

В результате аварии оба водителя машин обратились за медицинской помощью. Погибших в ДТП нет. Сотрудники ДПС продолжают работать на месте инцидента.

Фото: @"ЧП Красноярск"