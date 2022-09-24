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Жуткая авария произошла на проспекте Металлургов в Красноярске

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Красноярск
15:34 24 Сентября 2022
происшествия, общество, красноярск, дтп, транспорт
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На проспекте Металлургов на левом берегу Красноярска после столкновения двух автомобилей, один из них перелетел через ограждение и повис на нем.

Как сообщают очевидцы ДТП, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Они устанавливают все обстоятельства аварии в Советском районе Красноярска. 

Жуткая авария произошла на проспекте Металлургов в Красноярске

Стало известно, что столкновение двух автомобилей случилось у дома №4 на проспекте Металлургов. Шофер автомобиля "Фольцваген", когда поворачивал налево не стал предоставлять преимущество автомобилю "Тойота", который ехал из Центрального района. 

В результате аварии оба водителя машин обратились за медицинской помощью. Погибших в ДТП нет. Сотрудники ДПС продолжают работать на месте инцидента.

Жуткая авария произошла на проспекте Металлургов в Красноярске

Фото: @"ЧП Красноярск"

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