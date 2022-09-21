В Красноярском крае минувшей ночью на пожаре погиб человек

Ночью 20 сентября в 23:28 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в поселке Большая Ирба Курагинского района.

По информации МЧС, на место возгорания выехали 2 автоцистерны и 7 человек личного состава.

Уже в 4:30 утром 21 сентября пожар ликвидировали. Из-за пожара в доме повредились стены дома на площади в 100 кв. м. Также сгорели хозпостройки на площади в 69 кв. м.

При выяснении обстоятельств происшествия, пожарные узнали, что погибла женщина. По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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Фото: © пресс-служба ГУ МЧС