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В Красноярском крае минувшей ночью на пожаре погиб человек

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Красноярск
09:26 21 Сентября 2022
происшествия, общество, в красноярском крае, пожар, смерть, люди
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Ночью 20 сентября в 23:28 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в поселке Большая Ирба Курагинского района.

По информации МЧС, на место возгорания выехали 2 автоцистерны и 7 человек личного состава.

Уже в 4:30 утром 21 сентября пожар ликвидировали. Из-за пожара в доме повредились стены дома на площади в 100 кв. м. Также сгорели хозпостройки на площади в 69 кв. м. 

При выяснении обстоятельств происшествия, пожарные узнали, что погибла женщина. По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее sibnovosti.ru рассказывали о безумном мужчине, который решил отомстить бывшей и поджечь комнату в Канске. 

Фото:  © пресс-служба ГУ МЧС 

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