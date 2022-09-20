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Дело о гибели 14-летнего подростка в Канском районе взял на контроль глава СК РФ

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Красноярск
08:26 20 Сентября 2022
происшествия, общество, в красноярском крае, криминал, убийство, молодежь
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В Красноярском крае обнаружили тело 14-летнего подростка с ранением от огнестрельного оружия.

Правоохранительные органы сообщают, что днём 18 сентября 12-летний подросток был в гостях у родственников в селе Рудяное Канского района. Парень взял ключи от сейфа, в котором дед хранил оружие с патронами. Мальчик решил взять ружье и пошёл с 14-летним другом играть в лес. 

Позже выяснилось, что подросток случайно выстрелил приятелю в лицо, и он скончался на месте инцидента. Стрелявший рассказал о случившемся знакомым и младшему брату. Они спрятали тело погибшего парня в лесу и укрыли его ветками. Товарищи 12-летнего мальчика после случившегося решили сообщить о страшном происшествии взрослым. 

На данный момент, преступление взял на личный контроль глава СК РФ. Он поручил предоставить доклад о расследования гибели 14-летнего подростка в Канском районе.

Отметим, что прокуратура России также начала проверку по делу. Специалисты ведомства установят причины и условия, при которых произошло преступление.

Также стало известно, что семьи, в которых живут участники инцидента и жил погибший парень на учете не состояли.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких

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