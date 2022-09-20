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В Омске во время выступления циркачей произошел инцидент

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Красноярск
08:18 20 Сентября 2022
сибирь, цирк, омск, общество, происшествия, люди
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На выступлении цирковых артистов в Омске гимнастка сорвалась и получила тяжелые травмы. 

Как сообщает пресс-служба артистов, у воздушной гимнастки из «Цирка Филатовых» диагностирован перелом кисти и возможный компрессионный перелом позвоночника. 


Информацию о полученной травме подтвердил Эдгар Запашный. Он также добавил, что вместе с пострадавшей в больнице присутствует директор цирковой трупы.


«Артистка находится в сознании и самостоятельно может передвигаться», – отметил Запашный.


Также известный цирковой артист Эдгар Запашный говорит, что девушка упала с высоты около пяти метров.

Фото: скриншот видеозаписи с моментом падения артистки
 

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