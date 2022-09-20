В Омске во время выступления циркачей произошел инцидент

На выступлении цирковых артистов в Омске гимнастка сорвалась и получила тяжелые травмы.

Как сообщает пресс-служба артистов, у воздушной гимнастки из «Цирка Филатовых» диагностирован перелом кисти и возможный компрессионный перелом позвоночника.



Информацию о полученной травме подтвердил Эдгар Запашный. Он также добавил, что вместе с пострадавшей в больнице присутствует директор цирковой трупы.



«Артистка находится в сознании и самостоятельно может передвигаться», – отметил Запашный.



Также известный цирковой артист Эдгар Запашный говорит, что девушка упала с высоты около пяти метров.

Фото: скриншот видеозаписи с моментом падения артистки

