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Жители шести улиц в Красноярске остались без холодной воды

Главная Происшествия
Красноярск
08:55 16 Сентября 2022
происшествия, общество, красноярск, вода, жкх
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В Красноярске на шести улицах в Николаевке нет холодной воды из-за несанкционированной врезки в городской водопровод. 

По информации СГК, на место происшествия на улице Революции прибыла бригада красноярского водоканала. Вызвали их местные жители, которые рассказали о незаконной врезке. На месте бригада рабочих застала нескольких человек, самовольно перекрывших воду и варящих трубы. Как сообщают специалисты, коммуникации оказались забиты землей. 

- Если такие сети подключить к городским сетям, то вся грязь пойдет в дома жителей Николаевки, а санитарные требования к качеству холодной воды очень жесткие - она должна быть безопасной для здоровья людей, - пишет пресс-служба СГК.

Также специалисты горводоканала отметили, что никаких разрешений или документов у николаевских слесарей не было. Красноярский водоканал оформил на них заявление в полицию.

Подачу водоснабжения обещают возобновить после восстановления водопровода, промывки и положительных результатов анализов.

Пока для жителей Николаевки организовали подвоз питьевой воды.

Фото: СГК

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