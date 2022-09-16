Жители шести улиц в Красноярске остались без холодной воды

В Красноярске на шести улицах в Николаевке нет холодной воды из-за несанкционированной врезки в городской водопровод.

По информации СГК, на место происшествия на улице Революции прибыла бригада красноярского водоканала. Вызвали их местные жители, которые рассказали о незаконной врезке. На месте бригада рабочих застала нескольких человек, самовольно перекрывших воду и варящих трубы. Как сообщают специалисты, коммуникации оказались забиты землей.

- Если такие сети подключить к городским сетям, то вся грязь пойдет в дома жителей Николаевки, а санитарные требования к качеству холодной воды очень жесткие - она должна быть безопасной для здоровья людей, - пишет пресс-служба СГК.

Также специалисты горводоканала отметили, что никаких разрешений или документов у николаевских слесарей не было. Красноярский водоканал оформил на них заявление в полицию.

Подачу водоснабжения обещают возобновить после восстановления водопровода, промывки и положительных результатов анализов.

Пока для жителей Николаевки организовали подвоз питьевой воды.

Фото: СГК