14 сентября
Красноярск
погода +2 °C
60.07
 
€ 60.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жителям Красноярска ранним утром вернули холодную воду в квартиры

Главная Происшествия
Красноярск
08:05 14 Сентября 2022
происшествия, общество, красноярск, вода, жкх
версия для печати Ico_print

Утром в 5:30 часов в центре Красноярска полностью восстановили холодное водоснабжение для горожан.

Коммунальщики пишут, что асфальт на проезжей части по улице Дубровинского рядом с домом №52 восстановят с 17 по 18 сентября.

До конца этой недели водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим на этом участке дороги. 

Информацию о возможных провалах на месте проведения аварийно-восстановительных работ красноярского водоканала, кстати, можно сообщать по телефону 211-39-63. Работает служба круглосуточно.

Напомним, что накануне, 13 сентября, поздним вечером произошла авария на водопроводе в Центральном районе. 

Фото: © Нина Зотина / РИА Новости

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В центре Красноярска произведут аварийное отключение холодной воды

В центре Красноярска произведут аварийное отключение холодной воды

13 Сентября 2022 г.
Красноярский водоканал рекомендует набрать необходимый запас питьевой воды
Новости Красноярска: В Красноярске в одном из крупнейших торговых центров сработала пожарная сигнализация

В Красноярске в одном из крупнейших торговых центров сработала пожарная сигнализация

13 Сентября 2022 г.
В полиции и МЧС о причинах эвакуации пока не дают комментариев
Новости Красноярска: Из-за жуткого ДТП в Боготольском районе ограничен проезд в сторону Красноярска

Из-за жуткого ДТП в Боготольском районе ограничен проезд в сторону Красноярска

13 Сентября 2022 г.
Из-за столкновения фура выехала на "встречку"
Новости Красноярска: Раненый в Красноярском крае белый медведь прилетел в Москву

Раненый в Красноярском крае белый медведь прилетел в Москву

6 Сентября 2022 г.
Информация с просьбой оказать содействие в спасении мишки поступила в Минэкологии
Новости Красноярска: На Камчатке шесть туристов погибли при восхождении на вулкан

На Камчатке шесть туристов погибли при восхождении на вулкан

5 Сентября 2022 г.
Группа экстренных служб утром 5 сентября отправилась пешком к туристам
Новости Красноярска: Омские студенты лишились почти всего имущества из-за пожара в Бурятии

Омские студенты лишились почти всего имущества из-за пожара в Бурятии

28 Августа 2022 г.
Пожарные республики выдвигают версию о поджоге
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Белый медведь Диксон никогда не сможет ходить

Белый медведь Диксон никогда не сможет ходить

13 Сентября 2022 г.
У медведя перелом позвонка и контузия спинного мозга
Новости Красноярска: Житель Омска назвал неправильно все цифры в лотереи и выиграл более 22 млн рублей

Житель Омска назвал неправильно все цифры в лотереи и выиграл более 22 млн рублей

13 Сентября 2022 г.
Счастливчик все еще не забрал свой выигрыш
Новости Красноярска: В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

12 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 2 лет лишения свободы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru