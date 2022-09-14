Жителям Красноярска ранним утром вернули холодную воду в квартиры

Утром в 5:30 часов в центре Красноярска полностью восстановили холодное водоснабжение для горожан.

Коммунальщики пишут, что асфальт на проезжей части по улице Дубровинского рядом с домом №52 восстановят с 17 по 18 сентября.

До конца этой недели водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим на этом участке дороги.

Информацию о возможных провалах на месте проведения аварийно-восстановительных работ красноярского водоканала, кстати, можно сообщать по телефону 211-39-63. Работает служба круглосуточно.

Напомним, что накануне, 13 сентября, поздним вечером произошла авария на водопроводе в Центральном районе.

Фото: © Нина Зотина / РИА Новости