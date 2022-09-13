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В центре Красноярска произведут аварийное отключение холодной воды

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Красноярск
19:34 13 Сентября 2022
происшествия, общество, красноярск, жкх, вода
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Жителям центра Красноярска придется посидеть несколько часов без холодной воды из-за аварийного отключения 13 сентября.

С 20:00 часов и до завершения ремонта магистрального водопровода в районе ТРЦ "Галерея Енисей" ограничат подачу холодного водоснабжения в жилых домах и административных зданиях на улицах: Дубровинского, Перенсона, Бограда, Карла Маркса, Сурикова, Парижской Коммуны.

Красноярский водоканал рекомендует набрать необходимый запас питьевой воды (за пол часика) и приносит извинения за временные неудобства.

Отметим, что последний раз аварийное отключение воды происходило 29 августа в части Октябрьского района.

Фото: © Нина Зотина / РИА Новости

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