В Красноярске в одном из крупнейших торговых центров сработала пожарная сигнализация

В торговом комплексе «На Свободном» в Красноярске провели массовую эвакуацию.

По информации от очевидцев происшествия, из ТЦ во второй половине дня, 12 сентября, вывели всех посетителей и сотрудников, и не пускали какое-то время.

Жители краевой столицы предположили, что посетителей и продавцов вывели из-за сообщения о минировании помещений.

В полиции и МЧС о причинах эвакуации пока не дают комментариев.

Ранее sibnovosti.ru сообщали, что в Красноярском крае мужчинам, сообщившим о минировании домов, грозит до 3 лет тюрьмы.

Фото: Виктор Сухоруков / РИА Новости