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В Красноярске в одном из крупнейших торговых центров сработала пожарная сигнализация

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Красноярск
08:28 13 Сентября 2022
происшествия, общество, красноярск, эвакуация
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В торговом комплексе «На Свободном» в Красноярске провели массовую эвакуацию.

По информации от очевидцев происшествия, из ТЦ во второй половине дня, 12 сентября, вывели всех посетителей и сотрудников, и не пускали какое-то время.

Жители краевой столицы предположили, что посетителей и продавцов вывели из-за сообщения о минировании помещений.

В полиции и МЧС о причинах эвакуации пока не дают комментариев.

Ранее sibnovosti.ru сообщали, что в Красноярском крае мужчинам, сообщившим о минировании домов, грозит до 3 лет тюрьмы.

Фото: Виктор Сухоруков / РИА Новости

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