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Из-за жуткого ДТП в Боготольском районе ограничен проезд в сторону Красноярска

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Красноярск
08:05 13 Сентября 2022
происшествия, общество, в красноярском крае, дтп, гибдд
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В Красноярском крае на трассе вблизи Боготола произошло жуткое ДТП с участием двух большегрузов и "Лады". 

Накануне, 12 сентября, на 612 км трассы Р-255 "Сибирь" ВАЗ-2107 не предоставил преимущество в движении и столкнулся с грузовиком "Вольво" на перекрестке, который ехал из Красноярска. Из-за столкновения фура выехала на "встречку" и врезалась в большегруз "Вольво".

Из-за жуткого ДТП в Боготольском районе ограничен проезд в сторону Красноярска

В результате аварии водитель ВАЗ-2107 попал в больницу, а водителям большегрузов медики помогли на месте. Движение в сторону Красноярска затруднено, ехать можно по одной полосе.

Из-за жуткого ДТП в Боготольском районе ограничен проезд в сторону Красноярска

Ранее sibnovosti.ru писали о проверке инспекторами ГИБДД качества выполненных работ на дороге в Сухобузимском районе.

Фото: @mvd_24

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