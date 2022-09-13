Из-за жуткого ДТП в Боготольском районе ограничен проезд в сторону Красноярска

В Красноярском крае на трассе вблизи Боготола произошло жуткое ДТП с участием двух большегрузов и "Лады".

Накануне, 12 сентября, на 612 км трассы Р-255 "Сибирь" ВАЗ-2107 не предоставил преимущество в движении и столкнулся с грузовиком "Вольво" на перекрестке, который ехал из Красноярска. Из-за столкновения фура выехала на "встречку" и врезалась в большегруз "Вольво".

В результате аварии водитель ВАЗ-2107 попал в больницу, а водителям большегрузов медики помогли на месте. Движение в сторону Красноярска затруднено, ехать можно по одной полосе.

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Фото: @mvd_24