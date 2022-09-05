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На Камчатке шесть туристов погибли при восхождении на вулкан

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Красноярск
08:54 5 Сентября 2022
происшествия, общество, сибирь, дальний, восток, туризм
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На Камчатке при восхождении туристической группы на на Ключевскую Сопку произошел инцидент, при котором погибли шестеро туристов.

Как сообщают экстренные службы, группа из 10 туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа, а 3 сентября девять из них начали подниматься на вулкан Ключевская Сопка. Трое человек решили остаться в лагере на высоте 3 300 м. В итоге, туристы, которые поднимались на вулкан, погибли на высоте около 4 150 м.

Прокуратура Камчатского края пишет, что члены группы приехали из разных регионов России (Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области), но погибли туристы из Новосибирска.

На данный момент вертолет со спасателями с 4-й попытки сел на склоне Ключевского вулкана, чтобы вывезти туристов. Винтокрылая машина расположилась на высоте 1663 м. Доставить экстренные службы выше не позволили погодные условия и летящий со склона пепел. Группа экстренных служб утром 5 сентября отправилась пешком к выжившим туристам, которые ждут их на высотах 3300 м и 4158 м. На первую высоту планируют дойти к полуночи понедельника.

Фото: скриншот с видеозаписи МЧС РФ
 

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