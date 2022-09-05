На Камчатке шесть туристов погибли при восхождении на вулкан

На Камчатке при восхождении туристической группы на на Ключевскую Сопку произошел инцидент, при котором погибли шестеро туристов.

Как сообщают экстренные службы, группа из 10 туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа, а 3 сентября девять из них начали подниматься на вулкан Ключевская Сопка. Трое человек решили остаться в лагере на высоте 3 300 м. В итоге, туристы, которые поднимались на вулкан, погибли на высоте около 4 150 м.

Прокуратура Камчатского края пишет, что члены группы приехали из разных регионов России (Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области), но погибли туристы из Новосибирска.

На данный момент вертолет со спасателями с 4-й попытки сел на склоне Ключевского вулкана, чтобы вывезти туристов. Винтокрылая машина расположилась на высоте 1663 м. Доставить экстренные службы выше не позволили погодные условия и летящий со склона пепел. Группа экстренных служб утром 5 сентября отправилась пешком к выжившим туристам, которые ждут их на высотах 3300 м и 4158 м. На первую высоту планируют дойти к полуночи понедельника.

Фото: скриншот с видеозаписи МЧС РФ

