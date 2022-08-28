Омские студенты лишились почти всего имущества из-за пожара в Бурятии

В ночь с 25 на 26 августа в посёлке Новый Уоян республики Бурятия загорелся магазин, который был переделан под общежитие для студентов из Омска. Всего там жило 22 человека, которые проходили практику в компании ООО «Р-Восток».

Как сообщают студенты, в районе 3-х часов ночи они проснулись от громких стуков в дверь. У них началась паника. А, когда они учуяли запах дыма, то взяли важные вещи и выбежали на улицу. Их жилище уже было охвачено огнём.

Пожарные республики выдвигают версию о поджоге. Отметим, что студенты являются участниками движения Российские студенческие отряды и в Бурятии проходили практику.

Фото: Омский областной студенческий отряд