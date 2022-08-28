В Иркутской области рейсовый автобус перевернулся на загородной трассе

Междугородний автобус завалился на бок в Иркутской области при перевозке пассажиров.

По предварительным данным от правоохранительных органов региона, водитель автобуса Golden Dragon, ехавший из Усть-Кута в Иркутск, не увидел предупредительных знаков о проведении ремонта дорог, слетел в кювет, и опрокинулся.

ГУ МВД по региону информирует, что инцидент произошел на трассе рядом с поселком Кутулик в Аларском районе. В автобусе находилось 40 пассажиров, семь человек получили травмы.

Фото: скриншот с видеозаписи СК РФ