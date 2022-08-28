Девушка из Красноярска забрала у вахтовика всю зарплату

Красноярские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении красноярки, которая обвиняется в нескольких кражах.

Как нас информирует пресс-служба полиции Красноярья, в дежурную часть № 5 МУ МВД России «Красноярское» поступило заявление от мужчины-вахтовика о похищенных денежных средствах в размере 45 тысяч рублей. Потерпевший рассказал, что он познакомился с женщиной, которой рассказал, что плохо знает краевую столицу, только приехал с вахты и предложил отдохнуть вместе. Когда они пришли в сауну, вахтовик передал даме деньги для покупки продуктов и алкоголя, но она не вернулась через полчаса и мужчина обнаружил, что из кармана куртки пропали все наличные.

Проведя проверку, уже на следующий день сотрудники полиции нашли подозреваемую. Ей оказалась ранее судимая за имущественные преступления 40-летняя жительница Березовского района. Во время обыска у неё нашли 10 тысяч рублей.

Также сотрудники полиции установили, что задержанная обокрала еще двух своих знакомых. В первом случае она похитила сотовый телефон, а во втором деньги в размере 9 500 рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2. статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время материалы дела направлены в суд Советского района Красноярска для принятия решения.

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Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко