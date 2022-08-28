На «Красноярских Столбах» турист упал со скалы и получил тяжелые травмы

В национальном парке «Красноярские Столбы» произошел инцидент с одним из посетителей.

27 августа на территорию нацпарка вызвали спасателей, дежуривших на выдвижном посту. Экстренные службы получили сообщение от ЕДДС о падении с Первого Столба человека.

На выезде выяснилось, что у гражданина 1978 года рождения травма позвоночника и черепно-мозговая травма. Спасатели донесли пострадавшего до автомобиля службы «03» и он был госпитализирован.

Также в этот день при патрулировании акватории в Краснотуранском районе спасателям поступило сообщение о рыбаке со сломанным мотором в районе Цидинского залива. Его уносило ветром от берега. Экстренным службам удалось добраться до гражданина 1992 года рождения и эвакуировать на берег.

Фото: Александр Жуковец