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В Красноярском крае трое детей погибли в пожаре в «Городе Солнца»

Главная Происшествия
Красноярск
16:28 14 Августа 2022
происшествия, в красноярском крае, пожар, дом
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Инцидент, в котором погибла мать с детьми произошёл в Курагинском районе Красноярского края.

В Красноярском крае трое детей погибли в пожаре в «Городе Солнца»

Пожар начался 14 августа около 5 утра в деревянном доме, это пишет telegram-канал «Борус». В пожаре погибла мать и трое детей, которые спали на втором этаже. Отец, который спал на первом этаже, не успел спасти семью и был увезён в больницу с ожогами.

Это первый за 26 лет инцидент на территории общины с человеческими жертвами.

В Красноярском крае трое детей погибли в пожаре в «Городе Солнца»

Напомним, раннее стало известно, что арбитражный суд Красноярского края принял решение удовлетворить иск от регионального министерства лесного хозяйства и отдать им земли общины Виссариона.

Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю

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