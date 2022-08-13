В Красноярском крае произошла страшная авария с автомобилем Lexus

Автомобиль Lexus разворотило на дороге в Красноярском крае.

На дороге Епишино – Северо-Енисейск автомобиль Lexus попал в аварию и перевернулся. В пабликах «ЧП Красноярск» сообщают, что ДТП произошло накануне 13 августа. Пои информации экстренных служб, водитель внедорожника остался жив, но находится в тяжёлом физическом состоянии.

В ГИБДД информацию об аварии планируют опубликовать позже.

UPD:

В ГИБДД пишут, что 42-летний водитель Lexus врезался в грузовик Iveco.

Водитель сидевший в грузовике не пострадал. Полиция выясняет все детали ДТП.

Фото: @«ЧП Красноярск», ГУ МВД по Красноярскому краю