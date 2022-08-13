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В мэрии Омска проходят обыски из-за обрушения стены жилого дома

Главная Происшествия
Красноярск
12:58 13 Августа 2022
происшествия, общество, омск, следствие
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В администрации города Омска и областном фонде капремонта начались обыски из-за частичного обрушения пятиэтажного жилого дома вечером 12 августа.

В данный момент возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: «халатность» и «неисполнение решения суда». Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Следствие считает, что обрушение случилось из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей. СК пишет, что нарушители не исполнили решение суда, признавшего разрушенный дом в столице Омской области аварийным.

В кабинетах департамента городского хозяйства Омска и региональном Фонде капитального ремонта провели обыски для разбирательства. Дело взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Фото: соцсети Омска

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