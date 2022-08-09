В Красноярске на Судостроительной сгорел старый барак

В Красноярске на правом берегу загорелся старый барак на площади более 150 квадратных метров и пришлось перекрывать улицу.

Видеозапись жуткого пожара на улице Судостроительная появилась в соцсетях. Горожане и сейчас продолжаются делится с редакцией sibnovosti.ru кадрами с места происшествия.



В МЧС по Красноярскому краю сообщают, что о возгорании рассказали в 17:26. Пожар охватил площадь в 150 кв.м. В данный момент с огнём сражаются больше 20 человек и шесть единиц техники.





Пострадавших нет. Из-за пожара, который произошел 8 августа на улице Судостроительная, пришлось перекрыть её и разворачивать автомобили в объезд. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.

Фото: скриншот с видеозаписи очевидцев.