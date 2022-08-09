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В Красноярске на Судостроительной сгорел старый барак

Главная Происшествия
Красноярск
08:27 9 Августа 2022
происшествия, общество, красноярск, пожары
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В Красноярске на правом берегу загорелся старый барак на площади более 150 квадратных метров и пришлось перекрывать улицу. 

Видеозапись жуткого пожара на улице Судостроительная появилась в соцсетях. Горожане и сейчас продолжаются делится с редакцией sibnovosti.ru кадрами с места происшествия.

В МЧС по Красноярскому краю сообщают, что о возгорании рассказали в 17:26. Пожар охватил площадь в 150 кв.м. В данный момент с огнём сражаются больше 20 человек и шесть единиц техники. 

В Красноярске на Судостроительной сгорел старый барак



Пострадавших нет. Из-за пожара, который произошел 8 августа на улице Судостроительная, пришлось перекрыть её и разворачивать автомобили в объезд. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.

Фото: скриншот с видеозаписи очевидцев.

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