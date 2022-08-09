В Красноярске мужчина собирает деньги с жильцов под видом работника банка

В красноярском микрорайоне Солнечный объявился мошенник, который под видом работника известного в России банка собирает с жильцов задолженности.

Как пишут в паблике "Наш мкр. Солнечный. Красноярск", мужчина (специалист) под именем отчеством Алексей Николаевич ходит по квартирам и представляется работником банка, говоря что есть задолженность, хотя таковой нет.

Горожанам рекомендуют при встрече с данным мужчиной звонить в банк напрямую, а по номеру в листовке не звонить.

В банке подтвердили информацию о мошеннике, рекомендуют быть бдительнее и ни в коем случае не звонить по номеру указанному в листовке.

Фото: kras_sunny