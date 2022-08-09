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В Красноярске мужчина собирает деньги с жильцов под видом работника банка

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Красноярск
08:17 9 Августа 2022
происшествия, общество, красноярск, мошенник, банк, финансы
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В красноярском микрорайоне Солнечный объявился мошенник, который под видом работника известного в России банка собирает с жильцов задолженности. 

Как пишут в паблике "Наш мкр. Солнечный. Красноярск", мужчина (специалист) под именем отчеством Алексей Николаевич ходит по квартирам и представляется работником банка, говоря что есть задолженность, хотя таковой нет.

В Красноярске мужчина собирает деньги с жильцов под видом работника банка

Горожанам рекомендуют при встрече с данным мужчиной звонить в банк напрямую, а по номеру в листовке не звонить.

В банке подтвердили информацию о мошеннике, рекомендуют быть бдительнее и ни в коем случае не звонить по номеру указанному в листовке.

Фото: kras_sunny

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