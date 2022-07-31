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В Рыбинском районе в ДТП погиб 37-летний мужчина и пострадали двое детей

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Красноярск
14:27 31 Июля 2022
общество, дтп, в красноярском крае, погиб, пострадавшие, дети
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 37-летний мужчина, произошло вечером 30 июля на 1007-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Рыбинском районе Красноярского края. Там поочередно столкнулись три иномарки, сообщает регионального ГИБДД.

По предварительной информации,  34-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», двигаясь в сторону Красноярска со стороны Канска, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «Тойота Пробокс», который двигался во встречном направлении, а потом - с автомобилем BMW, двигающимся в попутном направлении. От сильного удара BMW и Honda съехали в правый кювет по ходу движения.

"В результате аварии травмы получили водители и пассажиры автомобилей «Тойота Пробокс» и «Хонда Аккорд», в том числе двое детей 2 и 13 лет. 37-летний пассажир «Тойоты Пробокс»  скончался от полученных травм", - сообщает пресс-служба ГИБДД.

В сообщении отмечается, что пострадавшие дети перевозились с нарушениями. В настоящее устанавливаются все обстоятельства происходящего.

Фото:© пресс-служба ГИБДД по Красноярскому краю

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