В Рыбинском районе в ДТП погиб 37-летний мужчина и пострадали двое детей

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 37-летний мужчина, произошло вечером 30 июля на 1007-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Рыбинском районе Красноярского края. Там поочередно столкнулись три иномарки, сообщает регионального ГИБДД.

По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», двигаясь в сторону Красноярска со стороны Канска, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «Тойота Пробокс», который двигался во встречном направлении, а потом - с автомобилем BMW, двигающимся в попутном направлении. От сильного удара BMW и Honda съехали в правый кювет по ходу движения.

"В результате аварии травмы получили водители и пассажиры автомобилей «Тойота Пробокс» и «Хонда Аккорд», в том числе двое детей 2 и 13 лет. 37-летний пассажир «Тойоты Пробокс» скончался от полученных травм", - сообщает пресс-служба ГИБДД.

В сообщении отмечается, что пострадавшие дети перевозились с нарушениями. В настоящее устанавливаются все обстоятельства происходящего.

Фото:© пресс-служба ГИБДД по Красноярскому краю