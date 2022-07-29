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В Чите ввели режим повышенной готовности из-за повышенного уровня реки

Главная Происшествия
Красноярск
19:23 29 Июля 2022
чита, общество, происшествия, забайкалье, наводнение, паводок
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Забайкалье утопает в большой воде. Местные СМИ и экстренные службы сообщают о паводке, который сносит на своем пути мосты и дамбы.

Появилась информация, что уровень воды на реке в районе Читы превысил критическое значение.

По информации МЧС РФ, есть угроза подтопления улиц. В городе ввели режим повышенной готовности, а власти предупредили жителей о возможной эвакуации.

В Бурятии, например, большая вода смыла мост через реку Баргузин в Майске. 

В Чите ввели режим повышенной готовности из-за повышенного уровня реки

Как сообщают краевые экстренные службы, в Забайкальском крае подтоплены 40 жилых домов и 20 дачных построек. Также затоплено 100 приусадебных участков. Самая сложная обстановка сложилась в Читинском районе. Там сохраняется угроза подтопления домов и земли у береговой линии реки Чита. 

В Чите ввели режим повышенной готовности из-за повышенного уровня реки

МЧС России уже начали эвакуировать граждан из дачных кооперативов "Береговой" и "Островок". 

Фото: скриншот с видеозаписи из соцсетей

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