В Омской области мужчина пытался добиться расположения экс-возлюбленной через избиения

Житель Омской области избивал бывшую сожительницу, чтобы её вернуть. Уставшая от насилия женщина обратилась в полицию.

Она рассказала, что несколько дней назад к ней домой пришёл бывший возлюбленный и стал бить, душить и угрожать расправой. Правоохранители опросили виновника и выяснили, что таким образом 48-летний местный житель пытался добиться расположения омички. Мужчина рассказал, что тяжело переживал их недавний разрыв, однако, вместо возвращения былых отношений, он добился возбуждения четырёх уголовных дел: одного по статье 117 УК РФ и ещё трёх по статье 119 УК РФ.

В пресс-службе омской полиции отметили, что ранее омич был судим за кражу.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова