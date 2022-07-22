Ради 3 тысяч рублей жительница Назарова лишила жизни пенсионерку

В Назарово вынесли приговор убийце пенсионерки. Как сообщили в пресс-службе краевого СК, 50-летняя жительница города, испытывая материальные затруднения, решила ограбить 8-летнюю пенсионерку. Зная, что погибшая получила пенсию, женщина проникла в её квартиру и несколько раз ударила пенсионерку неизвестным предметом по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Добычей злоумышленницы стали 3000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 162 УК РФ. После поимки свою вину женщина не признала. 22 июля Красноярский краевой суд приговорил её к 16 годам лишения свободы общего режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков