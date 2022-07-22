В Хакасии трое парней избили адвоката

В Абакане трое парней избили адвоката. Как сообщили в пресс-службе красноярского СК, неизвестный организовал избиение члена Адвокатской палаты Республики Хакасия и уничтожить имущество. В роли исполнителей выступили 24-летний житель Красноярского края, который привлёк в качестве соучастников 18-летнего и 17 летнего парней. Вместе троица выследила потерпевшего и избила его кастетами по голове, а также порезали ножом шины на его автомобиле. Мужчина получил легкий вред здоровью.

В ходе следствия обвиняемые признали свою вину. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 115, 150, 167 УК РФ. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Стражи правопорядка продолжают поиск организатора нападения.

Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков