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Следственный комитет не нашёл признаков преступления в смерти новосибирского ученого Колкера

Главная Происшествия
Красноярск
16:45 22 Июля 2022
новосибирск, скр
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В смерти учёного новосибирского учёного Дмитрия Колкера не нашли состава преступления. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката учёного Александра Федулова. Напомним, что 30 июня 54-летнего учёного поместили в московский СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене, не смотря болезнь – у него диагностировали рак четвёртой стадии. Постановление об аресте вынес Советский районный суд. Защита Дмитрия Колкера обжаловала это решение, но Новосибирский областной суд оставил его без изменения. 2 июля академик скончался в реанимации столичной больницы №29.

«СК не усмотрел в смерти учёного Дмитрия Колкера признаков преступления и переслал моё заявление в ФСБ. Теперь сотрудники ФСБ проведут проверку нарушения закона в действиях своих же сотрудников»,— сказал адвокат в беседе с ТАСС.

По словам сына академика Максима Колкера, причиной уголовного преследования отца стали лекции, которые он читал на Международной конференции в Китае. Он отметил, что все лекции были заверены сотрудником ФСБ на предмет отсутствия в текстах государственной тайны.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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