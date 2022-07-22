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В центре Красноярска поймали незаконную АЗС на колёсах

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Красноярск
16:15 22 Июля 2022
бизнес, торговля, красноярск
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В центре Красноярска мужчина торговал бензином прямо из автомобиля. Цена на топливо при этом была выше рыночной на пару рублей. Очевидцы засняли АЗС на колёсах и разместили фотографии в Telegram-канале «Центральный район Красноярск».

Судя по фотографиям, торговля велась на острове Отдыха. Владельцы подошли к процессу основательно: нанесли на машину рекламный слоган, номер телефона и знак торговой марки – одним словом всё, чтобы создать впечатление о принадлежности к крупной сети АЗС.

В администрации Центрального района Красноярска объяснили, что торговля любыми товарами без разрешения является незаконной. Специалисты в своей работе встречали разные виды продукции – веники, еловые ветки и даже сбрую маленького пони, но торговлю бензином «с колёс» они встретили впервые.

Фото: © vk.com/centr_krsk

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