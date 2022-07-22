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В Красноярском крае трое друзей попали под суд за кражи велосипедов и самокатов

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Красноярск
13:45 22 Июля 2022
красноярск, полиция
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В Красноярске трое друзей попали на скамью подсудимых за серию краж из подъездов. Как сообщили в пресс-службе краевого МВД, весной 2021 года 17-летний красноярец предложил двум своим друзьям подзаработать на краже велосипедов и самокатов. Организатор группы работал промоутером и имел доступ в подъезды жилых домов. Следователи выяснили, что за всё время злоумышленники похитили 7 велосипедов и 2 самоката на общую сумму 92 тысячи рублей.

После задержания дознаватели установили причастность 17-летнего юноши к 8 преступлениям, 21-летнего молодого человека - к 5 преступлениям, 15-летнего подростка - к 4. Всё похищенное сдали в ломбард. Полицейские смогли вернуть законным владельцам лишь 3 велосипеда и 2 самоката.

Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Материалы направлены в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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