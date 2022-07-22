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В Бурятии медведь обокрал спавших туристов и поцарапал их машину

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Красноярск
12:15 22 Июля 2022
бурятия, медведь
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Ночью в Бурятии медведь украл продукты и поцарапал машину в туристическом лагере. На людей хищник не обратил никакого внимания. Как сообщили в пресс-службе Природнадзора региона, госинспекторы уже занимаются поиском животного. 

«В том случае, если медведь создаёт реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также домашним или сельскохозяйственным животным принимается решение о его вынужденном изъятии и организуются оперативные мероприятия», -– сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.

Отдыхающих предупреждают о том, что медведи выходят в места отдыха людей, чтобы полакомиться едой, оставленной на открытом воздухе. Так, в Красноярском крае белая медведица застряла языком в консервной банке, когда хотела поесть сгущёнки. Для спасения сладкоежки пришлось вызывать ветеринаров из Москвы. Чтобы такое не происходило, нужно не оставлять пищевые отходы на природе, в населённых пунктах своевременно вывозить мусор. 

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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