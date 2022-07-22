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В Красноярске председатель кредитного кооператива похитил более 116 млн рублей у пайщиков

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Красноярск
11:30 22 Июля 2022
красноярск, полиция
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В Красноярске председатель кредитного потребительского кооператива похитил более 116 миллионов рублей у пайщиков. Как сообщили в пресс-службе МВД региона, мужчина заключал с потерпевшими договора, по которому те передавали свои денежные средства для осуществления уставной деятельности. Деньги аферист обязался вернуть вместе с компенсацией за использование сбережений. Следователи установили, что мужчине удалось обмануть 191 человека. 

Сейчас материалы уголовного дела по статье 159 УК РФ переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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