В Красноярске с начала года полицейские проверили 18 тысяч владельцев оружия

Полиция и Росгвардия проверяют владеющих оружием красноярцев. Как сообщили в пресс-службе краевого МВД, с начала года стражи правопорядка посетили более 18 тысяч человек.

«Особое внимание стражи правопорядка обращают на правильное хранение оружия: любое огнестрельное оружие должно быть разряжено и надёжно заперто в сейфе, ключи от которого должны быть только у владельца оружия; хранить его следует в разряженном состоянии, отдельно от боеприпасов», — рассказали в Главке.

В рамках рейда «Арсенал» полицейские проверяют условия хранения и учёта огнестрельного оружия, техническое состояние оружия и боеприпасов, и напоминают о правилах пользования и сроках действия разрешительных документов. Так, срок действия лицензии на хранение оружия и боеприпасов – 6 месяцев со дня выдачи. Для газового оружия этот срок составляет 5 лет.

После покупки оружие должно быть зарегистрировано в двухнедельный срок. Не позднее чем за месяц до истечения срока действия лицензии на хранение, владельцы должны предоставить заявления в подразделения лицензионно-разрешительной работы.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович