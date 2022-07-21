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В центре Красноярска автоледи столкнулась с микроавтобусом

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Красноярск
16:50 21 Июля 2022
красноярск, дтп
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В Красноярске на улице Ады Лебедевой легковушка столкнулась с микроавтобусом. Как рассказали в ГИБДД, 37-летняя женщина за рулём Honda Logo поворачивала налево с правого ряда и задела микроавтобус Honda Stepwgn.

В это время в салоне легкового автомобиля сидели две девочки 7 и 8 лет. Их доставили в больницу для обследования. Госавтоинспекция напоминает, что в сейчас на ул. Перенсона идёт ремонт дороги. В связи с этим, поворот налево с ул. Ады Лебедевой на ул. Перенсона с правого ряда запрещён. 

Фото: © ГИБДД по Красноярском краю

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