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Новосибирский депутат выплатил помощнице 800 тысяч рублей и попал под суд

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Красноярск
18:30 21 Июля 2022
новосибирск, деньги, скр
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Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении депутата Заксобрания Глеба Поповцева, который обвиняется в мошенничестве с бюджетными деньгами.

Депутат из Новосибирска подозревают в махинациях при выплате зарплаты. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, народный избранник нанял себе помощницу, которая не исполняла свои обязанности. Зарплата поступала на банковскую карту, код от которой женщина передала депутату. Следователи выяснили, что депутат успел обогатиться на сумму в 800 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Парламентарий свою вину не признал. Сейчас он находится под домашним арестом в качестве меры пресечения. Рассматривать дело будет Октябрьский районный суд Новосибирска.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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