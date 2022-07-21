Житель Красноярска предстанет перед судом за серию краж из автомобилей

Жителя Красноярска подозревают в серии автомобильных краж. Как сообщили в пресс-службе полиции, подозреваемый с декабря 2020 года по май 2021 проникал в автомобили, которые останавливались у магазинов Ленинского района, и пока владельцев не было, крал сумки, кошельки и сотовые телефоны. Общий ущерб от преступлений составил более 100 тысяч рублей.

После задержания 49-летний мужчина сознался в содеянном. Все украденные вещи он продавал через интернет. Полицейские нашли большую часть покупателей и вернули вещи законным владельцам.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Материалы дела направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко