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Житель Норильска придушил своего пса и выкинул его в мусорный бак

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Красноярск
16:30 21 Июля 2022
полиция, животные, норильск
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Норильские полицейские ведут проверку по факту жестокого обращения с животными. Информация об этом поступила в правоохранительные органы из социальных сетей. 

Очевидцы пишут, что в одном из домов северного города мужчина душил своего пса, а потом выбросил его в мусорный бак. На место вызвали сотрудников внутренних дел, которые обнаружили как скулящего пса, так и его хозяина. Мужчина пояснил, что оставил собаку в контейнере после ссоры с супругой. 

«В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена видеозапись, на которой мужчина до приезда полицейских жестоко обращается с животным, обхватывая шею собаки руками и пытаясь причинить ей вред».

Полицейские и волонтеры забрали у норильчанина собаку и передали ее в приют. Проверка по факту случившегося продолжается.

Фото: © norilsk2day

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