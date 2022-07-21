В Красноярске сотрудник полиции вынес из отдела вещдоков больше 500 бутылок изъятого алкоголя

В Красноярске вольнонаёмный сотрудник вынес из отдела полиции 500 бутылок изъятого алкоголя, сообщает NGS24.RU. Кража проходила в два этапа. Вначале из хранилища вещдоков пропали 196 бутылок, изъятых в рамках одного уголовного дела. Затем исчезли ещё 264 полных бутылки и 130 пустых по другому уголовному делу.

В отделе провели проверку и выяснили, что кражи совершал вольнонаемный сотрудник. Часть украденного алкоголя нашли у него дома, часть он выпил вместе с подругой, а ещё часть продал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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