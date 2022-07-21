В Красноярском крае во время застолья мужчина забил приятеля-педофила

В Красноярском крае 29-летний мужчина забил приятеля, отбывавшего наказание за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по краю, двое мужчин распивали спиртные напитки в селе Шалинское. Во время застолья между подозреваемым и жертвой возник конфликт из-за прошлого убитого мужчины.

Перепалка переросла в драку. Гость сильно избил 47-летнего мужчину, отчего тот скончался на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.