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В Красноярском крае во время застолья мужчина забил приятеля-педофила

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Красноярск
13:30 21 Июля 2022
красноярск, скр
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В Красноярском крае 29-летний мужчина забил приятеля, отбывавшего наказание за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по краю, двое мужчин распивали спиртные напитки в селе Шалинское. Во время застолья между подозреваемым и жертвой возник конфликт из-за прошлого убитого мужчины.

Перепалка переросла в драку. Гость сильно избил 47-летнего мужчину, отчего тот скончался на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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