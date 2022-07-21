Житель Красноярского края крал магнитные замков с дверей подъездов

В Шарыпове мужчина снимал электромагнитные замки с подъездов и сдавал их в пункт приема металлолома. Как рассказали в пресс-службе полиции, заявление о пропаже замков поступило от директора компаний по монтажу домофонов. По его словам, замки пропали с 16 дверей обслуживаемых подъездов города.

В ходе поисков оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Подозреваемому грозит наказание до 2 лет лишения свободы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович