Воспитательница из красноярского частного детского сада призналась в истязании детей

Воспитательница частного детского сада «Город детства» призналась в истязании детей. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в апреле 2022 года 30-летняя женщина выражалась в присутствии детей нецензурной бранью, а также применяла к ним физическую силу.

Было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ. Обвиняемая признала свою вину в полном объёме. Сейчас материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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