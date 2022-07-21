В Красноярске агрессивный пёс напал на ребёнка с кокер-спаниелем

В Красноярске на ребёнка с кокер-спаниелем напала агрессивная собака. Стычку заснял очевидец и разместил запись в Telegram-канале «Krsk now».

На кадрах видно, как американский стаффордширский терьер кусает спаниеля за голову. Хозяин маленькой собаки – ребёнок, стоит рядом со своим питомцем и не выпускает поводок. В это время хозяйка агрессивного пса пытается оттащить своего питомца. Прохожие также пытаются помочь, обливая бойцовского пса водой.

Вызволить пёсика из пасти американского стаффа удалось с помощью отвёртки. После этого спаниеля отвезли в ветклинику, чтобы сделать операцию. Хозяева пострадавшей собаки написали заявление в полицию. Известно, что владелица выгуливала бойцовского пса без намордника. Полицейские ведут проверку.

Фото: © t.me/krsknow