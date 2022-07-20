В Красноярском крае 17-летняя девушка пострадала в ДТП из-за 14-летнего водителя

В Красноярском крае 14-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114 не справился с управлением и съехал с дороги. Как сообщили в пресс-службе полиции, ДТП произошло в вечернее время на автодороге «Новая Солянка – Старая Солянка».

Полицейские выяснили, что автомобиль принадлежал матери подростка. Школьник, зная где лежат ключи зажигания, воспользовался отсутствием дома родителей и отправился кататься с 17-летней подругой. В момент аварии девушка не была пристёгнута, поэтому получила травмы. Ей назначили амбулаторное лечение.

Полицейские ведут проверку по факту происшествия. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности матери юного водителя за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко