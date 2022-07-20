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В Красноярском крае сторонника боевиков осудили на 9 лет лишения свободы

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Красноярск
16:45 20 Июля 2022
красноярск, фсб
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В Красноярском крае к 9 годам лишения свободы приговорили пособника террористов. Как рассказали в пресс-службе УФСБ региона, мужчина уже отбывает наказание за призывы к терактам. В 2021 году его приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Новый преступный эпизод произошёл в 2020 году. Оперативники выяснили, что злоумышленник переводил деньги на банковский счёт одной из экстремистских организаций.

Было возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ. Материалы дела рассматривал 1-й Восточный окружной военный суд. Приговор вступил в законную силу.

Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ

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