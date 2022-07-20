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На Ямале мужчина два года прикармливал медведя и в итоге был им убит

Главная Происшествия
Красноярск
16:30 20 Июля 2022
север, россия, медведь
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В Ноябрьске медведь убил мужчину, который кормил его на протяжении двух лет. Как сообщает пресс-служба окружной СУ СКР, двое мужчин проживали в избушке в 10 км от озера Светлое, где они приучили медвежонка. 19 июля погибший как обычно вышел покормить хищника, но был им атакован и убит. 

В это время второй северянин спрятался в домике. Медведя это не остановило, он опрокинул здание и укусил мужчину за руку. Спастись ему удалось при помощи топора. Он вызвал полицейских, которые и застрелили хищника. 

Напомним, что прикармливать животных строго запрещено, ведь это несёт угрозу не только людям, но и животным. Например, на севере Красноярского края готовится операция по спасению белого медведя, язык которого застрял в консервной банке.

Фото: © РИА Новости/"Кроноцкий государственный заповедник"/Сергей Ерыков

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