В Красноярском крае лесничего подозревают в получении взятки. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю, лесозаготовитель обратился в КГБУ «Абанское лесничество» за разрешением на вырубку 3 тысяч кубометров леса. Работник лесничества согласился подготовить документы, однако, не бесплатно.

За свои услуги он потребовал 250 тысяч рублей. Он отметил, что сейчас согласен выделить предпринимателю 1 тысячу кубометров, а остальное – после получения денежных средств. Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники отдела по борьбе с коррупции при поддержке сотрудников Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков