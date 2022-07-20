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В Красноярском крае лесничего подозревают в получении взятки

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Красноярск
14:30 20 Июля 2022
в красноярском крае, полиция
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В Красноярском крае лесничего подозревают в получении взятки. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю, лесозаготовитель обратился в КГБУ «Абанское лесничество» за разрешением на вырубку 3 тысяч кубометров леса. Работник лесничества согласился подготовить документы, однако, не бесплатно. 

За свои услуги он потребовал 250 тысяч рублей. Он отметил, что сейчас согласен выделить предпринимателю 1 тысячу кубометров, а остальное – после получения денежных средств. Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники отдела по борьбе с коррупции при поддержке сотрудников Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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