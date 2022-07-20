Красноярец напал на сторожа автостоянки и угнал собственное авто

В Красноярске мужчина попал на скамью подсудимых за нападение на сторожа автостоянки. Как сообщили в пресс-службе полиции, охранник заметил, как злоумышленник сел в один из припаркованных автомобилей и начал движение. Сторож окликнул мужчину, тогда тот достал предмет, похожий на пистолет, отобрал у потерпевшего диск с записью камер видеонаблюдения и мобильный телефон, сел в автомобиль «Тойота Камри» и уехал.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, кем был подозреваемый и задержали его. Им оказался ранее не судимый 46-летний житель краевого центра. Угнанный автомобиль ранее принадлежал задержанному, но так как у мужчины образовался долг по кредиту, «Тойоту Камри» арестовали и отправили на спецстоянку. Через некоторое время автовладелец узнал, что его автомобиль продадут для погашения задолженности. На фоне этой новости у подсудимого возникла идея угнать машину.

В ходе обыска у задержанного изъяли травматический пистолет. У мужчины была лицензия на ношение оружия. Саму «Тойоту Камри» обнаружили в гараже у родственника злоумышленника, который даже не знал, что его племянник спрятал там автомобиль. Похищенное имущество было изъято и возвращено законному представителю банка.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 162 и 330 УК РФ. Материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко