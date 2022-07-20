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В Якутии школьника подозревают в вымогательстве

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Красноярск
12:45 20 Июля 2022
якутия, скр
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Школьника из Вилюйска подозревают в вымогательстве. Как сообщает пресс-служба следственного комитета, 16-летний подросток требовал у ровесника отдать ему наушники, при этом избивая его руками и ногами по голове. Потерпевший отдал гаджет, после чего рассказал обо всём матери. 

Женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ. В настоящее время следователи собирают доказательства по делу. Если вину школьника докажут, то ему грозит лишение свободы на срок до семи лет с крупным штрафом. Помимо этого, он не сможет поступить на службу в правоохранительные органы и органы государственной власти.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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