В Якутии школьника подозревают в вымогательстве

Школьника из Вилюйска подозревают в вымогательстве. Как сообщает пресс-служба следственного комитета, 16-летний подросток требовал у ровесника отдать ему наушники, при этом избивая его руками и ногами по голове. Потерпевший отдал гаджет, после чего рассказал обо всём матери.

Женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ. В настоящее время следователи собирают доказательства по делу. Если вину школьника докажут, то ему грозит лишение свободы на срок до семи лет с крупным штрафом. Помимо этого, он не сможет поступить на службу в правоохранительные органы и органы государственной власти.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович