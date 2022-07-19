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Экс-директора красноярской УК уличили в присвоении 115 тысяч рублей

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Красноярск
15:00 19 Июля 2022
красноярск, деньги, полиция
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Бывшего директора красноярской управляющей компании «Городская» подозревают в финансовых махинациях. Как сообщает пресс-служба МВД региона, 33-летний Данил Белоусов должен был перечислять на счета администрации Кировского района деньги, полученные от арендаторов социального жилья. Однако, собранные 115 тыс. рублей пошли не в бюджет города, а на нужды компании.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в июле 2019 года администрация района заключила с управляющей компанией договор поручения, согласно которому организация должна взимать плату за наем социального жилья», – говорится в сообщении ведомства.

Было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ. Экс-директору «Городской» грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы, тюремное заключение на срок до 6 лет.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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